Anche questa volta Romelu Lukaku non si è aggregato al gruppo nerazzurro che si appresta a scendere in campo. Nonostante a inizio settimana ci fossero fondate speranze che il belga potesse partire alla volta di Firenze, ieri è stata ufficializzata la mancata convocazione di un giocatore che manca in campo da ben due mesi. L'infortunio muscolare patito nell'ormai lontano allenamento di fine agosto, è stato serio, molto serio. E l'imponente struttura fisica di Big Rom, ha indotto alla massima prudenza lo staff medico dell'Inter. Guai a rischiare ricadute che potrebbero rivelarsi devastanti per l'Inter e per lo stesso giocatore che, non lo dimentichiamo, vorrà essere anche uno dei protagonisti dell'imminente Mondiale in Qatar.

Nelle dichiarazioni rilasciate ieri al canale tematico, Simone Inzaghi ha parlato di un Lukaku ormai completamente guarito, ma che necessita di recuperare la miglior condizione e quindi, meglio altre ore spese ad allenarsi, piuttosto di un viaggio a Firenze solo per fare numero. La sospirata convocazione dovrebbe (a questo punto condizionale d'obbligo) arrivare in occasione di Inter-Viktoria Plzen di Champions League, in programma mercoledì 26 a San Siro che, ancora una volta, sarà esaurito.

In attesa di Lukaku, l'Inter già da questa sera al Franchi di Firenze dovrà continuare la striscia positiva iniziata con la gara vinta a Milano contro il Barcellona. Quella vittoria, sofferta, ma ottenuta da Squadra, ha guarito la Beneamata che sembrava inspiegabilmente colpita da un male oscuro e irreversibile. Purtroppo le quattro sconfitte messe a referto dopo solo otto giornate di campionato pesano come un macigno per una classifica che ancora non piace a una squadra con le ambizioni dell'Inter. Anche perché, come ha ammesso ieri il mister, davanti corrono e l'inseguimento non ammette altri passi falsi.