Questa sera c’è in palio il primo trofeo della stagione. A giocarsi la Supercoppa Italiana saranno Milan e Inter, in un derby speciale e particolare per diversi motivi. Sia per il momento attraversato dalle due squadre, praticamente appaiate in classifica ma distanti anni luce (soprattutto sul piano del gioco e dei risultati) dal Napoli capolista, sia per la location in cui andrà in scena la stracittadina: non più l’Italia, Milano e San Siro, teatro di mille battaglie tra il Diavolo e il Biscione, ma l’Arabia Saudita, Riyadh e il King Fahd International Stadium. Un contesto che però non cambia l’importanza di una delle classiche del calcio italiano. Perché "il derby è derby in qualsiasi parte del mondo tu la giochi", come sottolineato nelle ultime ore da Carlo Ancelotti, uno che di Derby della Madonnina ne ha vissuto più di uno.

"Sappiamo l’importanza della partita, è un derby e una finale per questo ha un’importanza ancora maggiore. È il primo trofeo stagionale e vogliamo fare una grande gara" ha invece detto Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. E la mente non può che andare alla Supercoppa della scorsa stagione: lì sì che si giocava a San Siro, ma l’avversario era quella Juventus trafitta poi all’ultimo respiro dei tempi supplementari dal graffio del campeón, dell’amigo Alexis Sanchez. Adesso Inzaghi spera che la storia possa ripetersi anche per una questione di palmarés personale, viste le tre Supercoppe già messe in bacheca (due con la Lazio e una, appunto, con l'Inter): solo Marcello Lippi e Fabio Capello, con quattro successi a testa, hanno fatto meglio del piacentino, che ora punta ad eguagliarli. Stesso discorso per Steven Zhang, che in caso di quarto trofeo della sua era interista diventerebbe il quarto presidente più vincente della storia nerazzurra dopo Massimo Moratti, Angelo Moratti e Giacinto Facchetti, alla pari con Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli.