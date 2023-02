Di nuovo tu, caro, vecchio, antipatico Milan. A poco meno di venti giorni dalla finale di Supercoppa, sollevata dall'Inter sotto lo sguardo sconfortato dei ragazzi di Stefano Pioli, Inter e Milan tornano ad affrontarsi. Non per una finale questa volta, ma in un match che vale tanto quanto. Sì perché il derby, si sa, è sempre gara a sé, una di quelle in cui classifica e contingenze varie poco importano e poco incidono e per le quali non serve motivazione aggiuntiva alcuna. Certo, strano dirlo proprio oggi, ad un anno esatto da quell'Inter-Milan passato alla storia come il derby di Giroud, quello che consegnò di fatto lo scettro del campionato al Milan che il 22 maggio sollevò al cielo di Reggio Emilia il diciannovesimo titolo d'Italia. Altro che Bologna... A decidere le sorti dello scudetto scorso fu proprio quella stracittadina, maledetta per gli interisti, benedetta per gli uomini di Pioli, bravi a ribaltare in venti minuti un match che per i settanta precedenti fu completamente nelle mani dei padroni di casa, incartatisi poi su se stessi. Ma quella è un'altra storia e raccontarla oggi servirebbe solo a rivangare fantasmi di un passato che non conta neanche più molto... direbbero in tanti.

Eppure così non è perché al match di questa sera a presentarsi da favorita è ancora, come lo scorso anno, la squadra di Simone Inzaghi, sull'onda dell'entusiasmo di un buon periodo che l'eventuale vittoria contro i cugini suggellerebbe. Però c'è un però ed è il più tristemente condiviso da entrambe le tifoserie e compagini domani in campo: se quello di un anno fa era il derby più bello degli ultimi anni, con le milanesi tornate ai vertici della classifica a lottare per lo scudetto, quello di questa sera dirà alla classifica chi delle due può candidarsi più 'serenamente' alla medaglia d'argento della stagione 2022/23. I tredici punti che separano difatti l'Inter dal Napoli primo in classifica determinano un peso indiscutibilmente grande, una forbice tra primo e secondo posto che, delittuoso negarlo, non lascia molto spazio a immaginazione e speranze: pensare ad oggi di guadagnare terreno sulla squadra di Spalletti è pressoché impossibile e a meno di un suicidio sportivo dei partenopei, impronosticabile per chiunque, il gradino più alto del podio dell'annata in corso è già prenotato da un pezzo.

Ripensare dunque a quella stracittadina dei 365 giorni addietro fa inevitabilmente calare un velo di tristezza su San Siro che non può passare inosservato per Inzaghi e Pioli in primis. Perché se è vero che la scioltezza di corsa del Napoli verso lo scudetto è tutto merito degli azzurri, altresì vero è che Inter e Milan hanno fatto decisamente in modo che la vita di Oshimen e soci fosse quanto più disinvolta possibile. Scivoloni alternati da un lato e dall'altro del Naviglio che hanno sparigliato ogni deterrente alla marcia dei napoletani, mettendo a periodi alterni in scomode posizioni se stessi. A guardare dal basso sono questa volta i rossoneri che dopo il buio ritorno alla Serie A nel post Mondiale cercheranno questa sera di riprendersi quantomeno quel pizzico d'orgoglio andato in frantumi a Riad dove a mandare psicologicamente ko la squadra di Pioli non è il semplice Trofeo in sé sollevato dai cugini, ma le modalità con le quali Leao e compagni si sono lasciati assoggettare dai nerazzurri, dal canto loro sì perfetti ma senza trovare mai un reale tentativo da parte del Milan di contenimento. Difficile ipotizzare che al Meazza si possa assistere ad un remake del film andato in scena al King Fahd International Stadium, e pensare che il Milan sia davvero quello visto in questi ultimi venticinque giorni abbassando l'asticella delle aspettative sul coefficiente di difficoltà sarebbe l'errore più grave che la squadra di Inzaghi potrebbe fare. Motivo per il quale riavvolgere il nastro indietro di un anno farebbe più che bene, al netto di nostalgia e rammarichi.