E poi ti trovi, all’improvviso, a un centimetro dalla gloria. Ti ritrovi al centro di uno degli stadi magari non più belli, ma sicuramente più importanti d’Europa, a guardare negli occhi il portiere avversario, ad avere tutto lo specchio della porta del Barcellona davanti a te, e già pregusti il momento in cui scriverai il tuo nome nella storia di quel torneo che fa sognare tutti e nel quale tu sei riuscito ad arrivare solo da poco tempo. E lo fai nel recupero di una partita incredibile, dove l’Inter si ritrova sotto, poi davanti, poi rimontata, poi ancora avanti e ancora rimontata in un match che sembra non finire mai. Ma nel quale, all’improvviso, ti si presenta una possibilità più unica che rara: quella di mettere il chiodo alla bara della partita e della Champions del Barcellona, zittire i quasi 100mila tifosi blaugrana pompati all’inverosimile nella direzione dell’astio verso gli avversari per via di un presunto furto patito nella gara d’andata, e far volare la tua squadra agli ottavi di finale. E allora, non ci pensi due volte, alzi lo sguardo, calci e…

La Champions League e l’epica serata in terra catalana rappresentano ormai il passato: diktat di Simone Inzaghi alla vigilia del match di campionato contro la Salernitana, in un’ora di pranzo che non deve risultare indigesta né ai suoi uomini né ai tifosi che anche quest’oggi riempiranno all’inverosimile San Siro, accompagnati in questo anche dalla marea granata, probabilmente, mi sia concesso, la tifoseria più originale e spettacolare circolante negli stadi italiani. Sarà una partita dove, secondo il tecnico piacentino, a fare la differenza saranno sicuramente le motivazioni: che non mancheranno alla squadra di Davide Nicola, che dopo la vittoria in volata sul Verona vuole in qualche modo cancellare l’onta del 5-0 subito nell’ultima trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia e verrà sicuramente a vendere carissima la pelle a Milano; ma sicuramente non mancheranno nemmeno alla truppa nerazzurra, chiamata a dare continuità alla striscia di risultati utili innescata qualche giorno fa col lampo di Hakan Calhanoglu sempre contro il Barça.

Ma nel pomeriggio milanese, sicuramente, ad avere motivazioni ancora più spingenti e stimolanti sarà un giocatore in particolare, ovvero l’investimento più importante operato dall’Inter in un mercato estivo che definire tormentato è probabilmente fargli una carezza: tanti applausi arrivarono a giugno quando la società nerazzurra, alle prese con il tarlo dell’elemento ideale per sopperire alle assenze di Marcelo Brozovic, decise di avere trovato l’uomo, anzi, il ragazzo giusto in Kristjan Asllani, albanese di nascita ma toscanaccio di adozione e anche di vulgata, giovanotto cresciuto in quel florido vivaio che risponde al nome di Empoli e che qualche settimana prima si era fatto ammirare proprio a San Siro quando spaventò proprio l’Inter rifilandole la rete del 2-0 per i biancoazzurri e mostrando una personalità mica da ridere per uno nato nel 2002. Sì, è lui l’erede designato di Epic Brozo e sì, tutti hanno applaudito alla scelta dell’Inter convinti che i nerazzurri si fossero messi in tasca il play del domani.