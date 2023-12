Buon Natale amici e amiche di FcInterNews, a voi e alle vostre famiglie. Questo è sicuramente un Natale speciale, a forti tinte nerazzurre. Forse l'ultimo in cui sopra il nostro albero di Natale ci sarà spazio solo per una stella. Chissà magari dal prossimo dovremo fare spazio e inserire anche la seconda stella.

Il miglior regalo di Natale l'Inter lo ha fatto ai suoi tifosi con qualche giorno di anticipo. Ha battuto il Lecce, ha mantenuto i 4 punti di distanza dalla Juventus e ha allungato ancora di più sul Milan, portandosi a +11 da loro dopo 17 giornate. Abbiamo il miglior attacco del campionato, la miglior difesa del campionato e anche d'Europa, abbiamo collezionato 12 clean sheet in 17 partite e soprattutto 44 punti in 17 partite. Battendo Genoa e Verona, l'Inter chiuderebbe il girone d'andata a quota 50 punti. Sarebbe clamoroso. Bisognerà stringere i denti, dovremo fare a meno sicuramente di Lautaro e Dimarco nell'ultima partita dell'anno a Marassi (29 dicembre), ma questa squadra dimostra di essere soprattutto un grande collettivo. Tutto è in quell'abbraccio del gruppo ad Arnautovic dopo l'assist fantascientifico di tacco per il 2-0 di Barella.

Inzaghi potrebbe trovare sotto l'albero di Natale un regalo direttamente dal Canada. La dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere il colpo e regalare al suo allenatore il sostituito di Cuadrado. Buchanan è sicuramente il primo obiettivo di mercato per la finestra invernale di mercato, ma sarà l'unico? Da quello che filtra ad oggi dalla dirigenza sì, ma le strade del calciomercato sono infinite e portano anche all'Arabia. Chissà se anche Sanchez si aggiungerà alla collezione di figurine degli sceicchi e se l'Inter dovrà regalare un altro centravanti a Inzaghi (magari anticipando l'arrivo di Taremi).

Ora prendiamoci una pausa, la stessa che Inzaghi giustamente ha concesso ai suoi ragazzi. Godiamoci questo Natale in famiglia. Viviamolo serenamente con le persone a cui vogliamo bene. Buon Natale a tutti!