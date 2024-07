"The Messi Experience", il museo interattivo che commemora la vita personale e sportiva dell'asso argentino, sta avendo un grande successo a Miami. Sono tanti i visitatori che hanno deciso di immergersi in questa esperienza,, tra questi anche ce n'è stato anche uno illustre l'ex capitano dell'Albiceleste Javier Zanetti. Come testimoniato da Olé, l'attuale vicepresidente dell'Inter ha partecipato in prima persona all'evento, caratterizzato da tecnologie all'avanguardia, intelligenza artificiale e 3D, portando via anche un souvenir prezioso, il libro "Leogend" che tratta della vita e della carriera della Pulce, dai suoi inizi a Rosario alla Coppa del Mondo vinta in Qatar. Un prodotto di 200 pagine esclusivo realizzato proprio dal quotidiano di Buenos Aires.