Maxi Lopez e Wanda Nara sono stati avvistati insieme a cena insieme in un ristorante argentino di Buenos Aires. Assieme a loro anche i figli nati dal loro matrimonio Valentino, Constantino e Benedicto. Intercettato dalla stampa all'uscita dal locale, l'ex attaccante ha lanciato una frecciatina anche all'ex amico Mauro Icardi: "Io e Wanda a cena insieme? Ci siamo seduti a mangiare insieme perché c'erano i ragazzi. Parliamo di loro, dei loro programmi. Diamo sempre priorità ai ragazzi e, da buoni genitori, vogliamo che siano felici. Non c'è più di questo. A cena con Icardi? Mai. Può sedersi al tavolo con lei e le loro figlie, ma non con me".