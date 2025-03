Visite speciali per Jovanotti, che ieri ha tenuto l'ultima data della prima serie di concerti in programma all'Unipol Forum di Assago, cui seguiranno altri sei appuntamenti a maggio: il cantautore ha infatti incontrato il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, che ha avuto per lui dei doni speciali. A raccontare il tutto è lo stesso Jovanotti su Instagram: "Il grande capitano ieri sera mi ha regalato il suo abbraccio! io il calcio lo bazzico poco ma le leggende sono leggende e fanno bene al mondo".