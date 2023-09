Lautaro Martinez ha scoperto di avere un ammiratore speciale in quel di San Sebastian. Prima di scendere in campo per il tradizionale walkaround della vigilia del match di Champions League contro la Real Sociedad, il Toro è stato accolto in maniera a dir poco entusiasta da Txurdin, la mascotte del club, un pupazzo che riproduce e 'anima' il logo del club Txuri Urdin. L'argentino ha scherzato con il simpatico padrone di casa, che lo ha salutato con grandi feste e con il quale si è poi esibito nel suo tipico gesto di esultanza, per poi regalargli un peluche che lo raffigura; il tutto è documentato dall'Inter sul proprio profilo Instagram. La stessa mascotte ha poi omaggiato anche il vice president Javier Zanetti regalandogli un disegno che li ritrae insieme. Che dire, un'accoglienza davvero calorosa da parte della squadra basca.