Svolta storica per FC 25, l'erede della celeberrima saga di videogiochi a marchio FIFA creata da EA Sports: da quest'anno Lionel Messi non sarà più il calciatore argentino con l'overall più alto perché in testa alla speciale classifica ci sarà Lautaro Martinez dell'Inter. Il Toro, che ha trascinato l'Albiceleste in Copa America, avrà un valore di 89, mentre la Pulce si fermerà a 88.