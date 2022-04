Nuovo acquisto, ma non di calciomercato, per il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Il numero uno dei nerazzurri infatti, grande appassionato di supercar, si è concesso un altro "piccolo" sfizio che incrementa la collezione personale di auto di cui dispone. Al già notevole parco auto di Zhang si aggiunge una McLaren Speedtail, un'edizione speciale come dimostra il numero di esemplari presenti al mondo dell'autovettura: sono soli 160 i modelli in circolazione. Un regalino da niente che Steven si è concesso per la modica cifra di 3 milioni di euro. "Il presidente dell'Inter e di Suning International Steven Zhang, guida una rarissima McLaren Speedtail (n.104/106)" si legge sul profilo Instagram di Vip Supercar, che mostra una foto di Zhang alle prese con il suo nuovo 'giocattolino'.