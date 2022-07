Questa sera, andrà in onda sull'emittente tedesca ProSieben la nuova puntata del programma 'Schlag den Star', una sorta di gioco di abilità e quiz dove a sfidarsi sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Protagonista sarà il calciatore dell'Inter Robin Gosens, che avrà come sfidante un ex calciatore, l'islandese Rúrik Gíslason: chi vincerà, si aggiudicherà la somma di 100.000 euro.