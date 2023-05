Hakan Calhanoglu ha scelto la Germania per concedersi un po' di relax in vista del finale di stagione, con l'Inter attesa dall'ultima sfida di campionato contro il Torino e dalla finalissima di Champions League contro il Manchester City. Non una sfida qualunque per il centrocampista nerazzurro, visto che l'ultimo atto si giocherà a Istanbul, in Turchia, nella sua patria. Il numero 20 dell'Inter, uno dei più attesì, si trova a Mannheim, città situata nella Germania sud-occidentale, e ha fatto tappa al Dreams Cafè.

Per lui un cappuccino "artistico" che rievoca l'esultanza post gol al Barcellona e la didascalia "Notti di Istanbul".