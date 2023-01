Ivan Perisic è tornato oggi a Milano, sebbene per un motivo non prettamente ludico. L’ex nerazzurro, oggi al Tottenham, era infatti in città oggi per testimoniare nel processo di diffamazione contro Fabrizio Corona per il presunto flirt tra Marcelo Brozovic e Wanda Nara . Assente Mauro Icardi, che nel processo si è costituito parte civile assieme al centrocampista croato e all’imprenditrice argentina.

Lo scorso ottobre né Perisic né Icardi si erano presentati all'udienza: il croato perché impegnato in Champions League col Tottenham (ed era stato multato di circa 500 euro), l'attaccante invece non aveva comunicato il nuovo indirizzo dopo il trasferimento in Turchia e non aveva fatto pervenire alcun messaggio. Per questo il giudice aveva chiesto al pm di notificare il rinvio dell'udienza, fissata per la giornata odierna, per ascoltarli. Perisic come detto c’era, mentre invece Maurito non si è presentato.