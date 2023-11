Il concerto di Noel Gallagher, ex membro degli Oasis e storico tifoso del Manchester City, andato in scena ieri sera al Mediolanum Forum di Assago, ha avuto anche una parentesi calcistica, quando il cantante inglese, con la sagoma di cartone a grandezza naturale di Pep Guardiola sullo sfondo, ha scherzato sull'ultima finale di Champions League vinta dalla sua squadra a spese dell'Inter, a Istanbul. "Cosa è successo con l’Inter?", ha chiesto a mo' di sfottò ai presenti Gallagher, prima di dedicare ai tifosi nerazzurri 'Don’t Look Back in Anger'.

Un siparietto che non è piaciuto per nulla a un simbolo dell'interismo come Marco Materazzi che, commentando a modo suo la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport su Instagram, ha disegnato l'emoticon di un clown sopra la faccia di Gallagher.