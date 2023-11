Tifoso speciale per l'Inter, questa sera impegnata sul campo europeo del Salisburgo per la quarta sfida di Champions League che mette in palio per i nerazzurri il pass per gli ottavi. Per l'occasione la Beneamata si è ritrovata, seppur a distanza, un supporter d'eccezione in più: Billie Joe. Il frontman dei Green Day, che ieri si è esibito in uno show unico e quasi privato ai Magazzini Generali nel capoluogo lombardo, ha sventolato una maglia di Lautaro Martinez. Una sorta di 'replica' a Noel Gallagher che, oltre ad essersi guadagnato l'antipatia degli interisti per le varie uscite prima della finale di Champions in qualità di grande tifoso del City, si è pure detto tifoso del Milan. Fede o simpatia rimarcata con la sua presenza di ieri sera al Meazza in occasione di Milan-Psg. Insomma, un derby di Milano piuttosto rock. "Ehi, Green Day, ci piace davvero l'outfit" ha scritto ironicamente l'Inter su Twitter questa mattina, taggando la band statunitense.