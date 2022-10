La super prestazione dell'Inter, e in particolare di Lautaro Martinez, al Camp Nou ha colpito in tanti, tra questi anche Lionel Messi. L'attaccante argentino del Psg ha messo like al post del suo connazionale pubblicato su Instagram al termine dei 100 minuti. Un gesto che non è passato inosservato e ha scatenato l'ira dei tifosi blaugrana che sui social non hanno risparmiato il loro ex numero 10 con commenti poco carini. C'è chi però ha difeso Messi, ricordando come la coppia sia molto legata in campo.