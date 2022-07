Vacanza in Sardegna e tanto allenamento per Romelu Lukaku, che in questi ultimi giorni di libertà prima del raduno di Appiano Gentile continua ad allenarsi al Nespoli di Olbia. Un evento che non è passato inosservato alla Lega Pro: "Quando hai ri-firmato con l'Inter, ma il fascino di Olbia e Serie C ti fanno comunque vaCillare" recita il simpatico tweet.