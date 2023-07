Il marchio di Paramount+, già main sponsor dell'Inter per la stagione 2023-24, sarà sulle maglie della Nazionale Cantanti durante 'La Partita del Cuore per la Romagna', l’iniziativa a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone colpite dalla tremenda alluvione del maggio scorso. La partita di calcio di beneficenza dell’estate, che si terrà il 20 luglio allo stadio ‘Romeo Neri’ di Rimini, vedrà sfidarsi due squadre di personaggi dello spettacolo e atleti professionisti con l’obiettivo di aiutare la Romagna a mettere in piedi concreti progetti di ricostruzione nelle zone recentemente colpite dall’alluvione.

"La partita del Cuore ha una lunga storia di passione sportiva e sostegno sociale. Quest’anno noi vogliamo essere a fianco di giocatori e cantanti, a prescindere dalla maglia indossata, per fare la nostra parte nell’aiutare le comunità colpite dall’alluvione. Lo facciamo con ciò che ci viene meglio: far emozionare con le stelle di Paramount+ gli amanti di sport e non solo. Un’iniziativa a riprova del grande ruolo sociale dello sport e dell’entertainment, che grazie alla passione riescono a far sognare milioni di persone", ha spiegato Antonella Dominici, Head of Streaming South Europe, Middle East & Africa di Paramount+ e Pluto TV.

"L’Emilia-Romagna si è svegliata tra il fango senza mai perdere la voglia di rialzarsi. Il maltempo fra il 2 ed il 17 maggio ha generato nella regione allagamenti, straripamenti e frane. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e non si è mai fermata; i volontari sono diventati centinaia e poi migliaia. Tutto quel che possiamo fare per loro è aiutarli e non lasciarli soli. Hanno bisogno di tutti noi, prima adesso e domani. Vogliamo ringraziare Paramount+ per averci aiutato a realizzare questo grande evento", ha aggiunto Gian Luca Pecchini, direttore generale nazionale Cantanti.