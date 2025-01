Ai tempi di oggi, può succedere di sbizzarrirsi interrogando l'intelligenza artificiale su quelli che potrebbero essere i colpi di calciomercato ideali per Inter, Juventus e Milan. Questo è quanto ha fatto il Corriere della Sera, che ha chiesto a ChatGPT tre nomi per ciascuno dei club stellati per la sessione invernale tenendo conto di fattori quali: necessità di campo, budget economico, obiettivi stagionali, infortuni e calciatori da sostituire per calo di rendimento.

Stabiliti i parametri, ChatGPT ha suggerito per l'Inter i nomi del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié, che ha appena compiuto 23 anni e che vale 40 milioni. Per il centrocampo asseconda le ambizioni nerazzurre di arrivare a Samuele Ricci, mentre il nome per l'attacco generato da ChatGPT è quello di Jonathan David, in scadenza a giugno, definito uno degli attaccanti più talentuosi della Ligue 1, con una buona capacità di segnare, una grande mobilità e una tecnica sopraffina.