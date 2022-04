Tornare in gruppo? "Negli Usa, e in molti Paesi europei, si sta facendo strada il concetto, basato sulla crescente evidenza scientifica, che il defibrillatore sia protettivo contro le aritmie pericolose anche per la vita dell’atleta e che si possa praticare attività agonistica anche con il dispositivo impiantato. Colbrelli è un campione internazionale il cui futuro sportivo va proiettato in un’Europa senza frontiere. Sarebbe giusto ragionare in questi termini. Eriksen è tornato a giocare a calcio, con il defibrillatore – conclude Corrado -. Nessuno può sentenziare che la carriera di Colbrelli sia finita, ma la cosa più importante è aver riguadagnato la salute e la serenità. Certo, in Italia ci sono delle norme che hanno impedito a Eriksen di continuare a giocare nell’Inter. Sonny ha bisogno più di tutto di un periodo di tranquillità. La vita è la cosa più importante". Parole ovviamente sacrosante. Ma in Italia, Colbrelli, nel caso in cui il dispositivo non venisse rimosso, non riceverebbe l’idoneità per proseguire sua carriera agonistica.