La superstizione fa infuriare Simone Inzaghi. Il motivo è spiegato da Il Giornale, che racconta come il tecnico dell'Inter non abbia gradito il cambio di hotel a Riyad rispetto a quando, sempre in Arabia Saudita, alloggiò con la Lazio quando vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus. La decisione è stata presa dalla Lega Calcio per rapporti con gli organizzatori arabi, ma il piacentino sarebbe andato su tutte le furie perché molto superstizioso: avrebbe voluto pernottare nello stesso hotel del successo ai tempi biancocelesti.