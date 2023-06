L'Inter ha lanciato la campagna promozionale per la propria tournée in Giappone, in programma a fine luglio. E per farlo, ha usato testimoniali a dir poco speciali: posano infatti con la maglia nerazzurra i personaggi della leggendaria serie di manga e anime nipponici 'Captain Tsubasa', nota in Italia come 'Holly & Benji'. Shingo Aoi (Rob Denton), Ryo Ishizaki (Bruce Harper) e Gino Hernandez sono i tre elementi scelti come volti per la campagna, alla quale è associato anche un gioco che metterà in palio anche divise ufficiali dell'Inter come premio.