Elisabetta Canalis, showgirl e nota tifosa nerazzurra, ha raccontato un retroscena della sua relazione con Christian Vieri durante l'intervista concessa a Belve, quando l'ex calciatore vestiva la maglia dell'Inter.

"A chi ho scritto figlio di p*****a sulla macchina sfregiandola? Bobo Vieri. Non stavamo neanche insieme… era quella fase di tira e molla. Lui me ne aveva fatte talmente tante che lo volevo mandare a Appiano Gentile con la macchina sfregiata. Ci sono tante persone che lì aspettano i giocatori per foto, autografi. Io volevo che arrivasse e vedessero tutti quella scritta sulla macchina".

E su un possibile flirt con Mourinho la Canalis ha risposto così: "Magari, mi sarebbe piaciuto all'epoca".