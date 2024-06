Il ct della Nazionale austriaca Ralf Rangnick ha smesso per un attimo i panni dell'allenatore per vestire quelli di autore, in compagnia di una spalla d'eccezione come Marko Aranutovic: i due, infatti, si sono resi protagonisti di uno spot pubblicitario per la società IMMOunited. La trama: Rangnick va alla ricerca di una nuova casa, per poi scoprire che in una di queste avrebbe come vicino proprio Arnautovic. Dopo un breve scambio tra i due, dove Arna si esibisce con il barbecue, Rangnick riparte.

"Considero un grande onore essere davanti alla telecamera con il nostro ct; le riprese sono state divertenti", ha detto Arnautovic, mentre l'amministratore delegato di IMMOUnited Roland Schmid è soddisfatto di aver potuto contare su due testimonial di questo calibro: "Chi mi conosce sa che, oltre al settore immobiliare, il mio cuore batte per il calcio austriaco. Ecco perché non poteva esserci per me e la mia azienda IMMOunited protagonista migliore di loro due".