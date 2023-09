LeoVegas.News accompagna i tifosi allo stadio Meazza di San Siro per tutto il mese di settembre:: fino a giovedì 28 un tram della linea 16 dell’ATM di Milano sarà interamente brandizzato con i colori e il logo del sito di intrattenimento sportivo. Il mezzo del trasporto pubblico milanese, dipinto di arancione dalle ruote al pantografo, viaggerà per le vie del capoluogo lombardo da est a ovest, da via Monte Velino a San Siro e viceversa, passando per Porta Romana, Duomo e piazza Piemonte. Attraverserà tutto il cuore di Milano con il logo di LeoVegas.News sulla livrea. Il tram 16, quindi, porterà i valori del brand in giro per la città e li condividerà con tutti i tifosi, accompagnandoli in direzione stadio Meazza di San Siro. Un percorso storico che per molti decenni ha rappresentato il mezzo più veloce per raggiungere la Scala del Calcio e assistere alla partita della propria squadra. In una vettura che serve il capoluogo lombardo da oltre un secolo e che è testimone della passione dei tifosi in casa e in trasferta.

“Vedere un tram dell’ATM con il logo e i colori di LeoVegas.News è per noi una grande emozione. Si tratta di un mezzo iconico di Milano che ha ispirato tanti artisti nel corso degli anni: molti pittori, registi e cantautori sono stati catturati dalle sue particolari e caratteristiche forme. Il tram 16 ha una storia che attraversa diversi quartieri della città e giunge nel tempio del calcio milanese accompagnando i tifosi di tutte le squadre. Il nostro obiettivo è essere vicini a chi vive il calcio con passione e oggi facciamo un ulteriore passo in questa direzione”, ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News, partner ufficiale dell'Inter.