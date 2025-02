Alla ricerca di un campione, con l’intelligenza artificiale. Ora in Brasile, Patria del calcio, quello bailado, delle strade, del talento più puro, si cercano nuovi fenomeni…con la tecnologia! Dopo sei mesi di valutazioni tramite l’app, gli utenti di CUJU, in 'A Jornada', un reality show che promette di rivelare il primo atleta della storia con l’uso dell’intelligenza artificiale, hanno partecipato alla prima valutazione in persona, a Florianópolis. Divisi in quartetti e in categorie, con gare da 9 minuti, la giuria, che in questa prima fase comprendeva Luiz Gustavo del San Paolo, Júlio César, ex portiere della nazionale brasiliana e dell'Inter, e membri di Banheiristas, il più grande canale di calcio su YouTube del mondo (erano presenti anche i dirigenti delle squadre giovanili del Corinthians), hanno selezionato i tre migliori di ogni categoria.

“La tecnologia ci è venuta in aiuto. L'iniziativa CUJU è davvero interessante, la piattaforma riesce a identificare e classificare in modo impressionante i migliori talenti utilizzando l'intelligenza artificiale, ma anche la fase dal vivo è molto importante per testare non solo la qualità tecnica, ma anche le prestazioni fisiche e mentali dei ragazzi e delle ragazze. È notevole la corrispondenza tra i risultati dell'app CUJU e le prestazioni in campo", le parole dell’Acchiappasogni Julio Cesar.