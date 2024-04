Dettaglio particolare comparso sul profilo Instagram del presidente dell'Inter, Steven Zhang, che balza all'occhio. Il numero uno del club nerazzurro, costretto a supportare la sua Beneamata a distanza per via di tutte le questioni economico-finanziarie da risolvere a Nanchino, è impaziente di conquistare il suo secondo scudetto, nonché settimo titolo da Presidente dell'Inter. Un dato che porterebbe il giovane presidente classe '91 ad eguagliare Angelo Moratti. Un obiettivo che Zhang jr non vede l'ora, comprensibilmente, di raggiungere come lui stesso dà modo di appurare nella sua bio di Instagram, dove per l'appunto, il braccio destro del numero uno di Suning ha aggiunto un'emoticon che non lascia grande spazio all'immaginazione: al fianco dei sei trofei (quelli già conquistati fino a questo momento) ha aggiunto quella di una clessidra a mo' di 'attesa' e quella della seconda... stella oltre a quella già presente.

