Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron, nelle vesti di doppio ex, ha parlato di Inter-Lazio di stasera e, in particolare, dei nerazzurri.

Partiamo dalla capolista.

"C'è più continuità, questo succede quando sei maturo e fai uno scatto mentale. A una base già solida si sono aggiunti nuovi come Pavard e Thuram. Vedo pochi difetti..."

Basterà per vincere il duello in campionato con la Juve?

"Lo vedremo alla fine. Ma l'Inter ormai è una squadra "seria" e il merito è di Simone. E nei piani non c'è solo la seconda stella, ma pure la Champions: tutti vogliono tornare in finale e vincerla".

Centrocampo top?

"Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan si completano, è un reparto all'altezza della storia dell'Inter e delle grandi di Champions".

Su Lautaro?

"Ora è ancora più decisivo e completo. Ma non mi stupisce, ha dentro qualcosa di diverso".

