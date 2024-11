Cambio di procura per Ionut Radu, il portiere rumeno al momento a disposizione dell'Inter pur essendo fuori rosa. L'estremo difensore ex Bournemouth ha lasciato Oscar Damiani per accasarsi alla P&P Sports Management di Federico Pastorello, che dà notizia della firma del giocatore sul proprio profilo Facebook.

