Brutta, bruttissima notizia per Eusebio Di Francesco e il suo Venezia: al minuto 16 della sfida contro l'Udinese, infatti, il portiere lagunare Filip Stankovic ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio. Un rilancio lungo è stato fatale all'estremo serbo, che si è accasciato al suolo immediatamente con lo staff medico arancioneroverde che ha dovuto intervenire a lungo prima di accompagnarlo a braccia fuori dal terreno di gioco dopo avergli applicato una fasciatura al ginocchio. Nonostante il dolore, Stankovic ha trovato il modo di stringere i denti e salutare i tifosi del Venezia che lo applaudivano.

Tegola enorme per il Venezia, considerando che Stankovic, una volta presa la maglia da titolare, non l'ha più mollata, diventando spesso protagonista con alcune parate decisive ed entrando nel cuore dei sostenitori dei Leoni. Al suo posto, è entrato il finlandese Jesse Joronen. Notizia che genererà dispiacere anche in casa Inter, considerando anche che il club nerazzurro è proprietario del cartellino.

