Xabi Alonso esulta per la vittoria contro il Bayern Monaco in DFB Pokal ma al tempo stesso è in ansia per le condizioni di Patrik Schick. L'attaccante ceco del Werkself, come riferito, ha dovuto abbandonare il campo dopo un'ora di gioco per un problema muscolare avvenuto senza contatto con la palla. Interrogato sull'infortunio di Schick dopo la vittoria per 1-0 della sua squadra all'Allianz Arena, l'allenatore spagnolo ha dichiarato apertamente: "Patrik ha sentito qualcosa al polpaccio. Lo stanno esaminando e vedremo. Al momento non sembra promettere bene".

Lo stesso Schick ha parlato brevemente delle sue condizioni: "Non so cosa sia successo, non posso dire nulla. Avevo già subito un colpo alla coscia a Berlino". L'assenza del ceco ridurrebbe all'osso le scelte in attacco di Alonso: dopo il problema di Victor Boniface, l'unico centravanti puro a disposizione resterebbe il giovanissimo e promettente ucraino Artem Stepanov, che di recente ha fatto il suo debutto in Champions League; anche se ieri in Coppa Alonso ha impiegato Florian Wirtz come falso nueve e ha trovato il gol vittoria dal sostituto di Schick, l'anglo-nigeriano Nathan Tella. E martedì alla BayArena arriva l'Inter.

