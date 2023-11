Sebastiano Esposito, attaccante della Sampdoria, è protagonista di un'intervista per Sport Mediaset. Il giocatore campano, arrivato in prestito in blucerchiato dall'Inter, rivela quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro: "Sogno la Nazionale, lo faccio da quando ero bambino. Ci è riuscito mio fratello che però è più scarso...", aggiunge ridendo per poi proseguire: "Ad oggi però non è il primo obiettivo, quello è fare bene alla Sampdoria. Poi magari la Nazionale arriverà di conseguenza. Vorrei anche tornare all'Inter, è un obiettivo dopo quello di fare bene a Genova. Potrebbe anche essere una conseguenza di fare bene alla Sampdoria. Per ora penso alla Samp, poi ci penserà il mio agente un domani. Adesso è ancora presto. La voglia e la forza di tornare lì c'è, sono passati molti anni, i ricordi sono tanti e quando riguardo le partite fa effetto".

Ma come si trova Esposito in blucerchiato? "Ho legato con tanti: Filip Stankovic lo conosco da quando abbiamo 10 anni, ma poi anche Pajtim Kasami, che conoscevo già, Nicola Murru, Fabio Depaoli, Andrea Conti che per me è un mentore perché abbiamo lo stesso agente e mi dà consigli. Sono tutti bravi ragazzi che mi stanno vicino come io sto vicino a loro, anche se ho più bisogno io di loro in realtà. A Genova mi trovo bene, è una città di mare, sono nato al mare quindi guadagna già tanti punti. Poi la gente è calorosa, nelle difficoltà ci è stata vicina, sono stati sempre con noi. Poi la squadra ha una storia che pochi hanno".

