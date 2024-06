Intervistato da Sky Sport a margine dell'amichevole vinta dalla Nazionale italiana contro la Bosnia grazie a un gol di Davide Frattesi, Gianluca Scamacca ha trovato il tempo anche per bacchettare scherzosamente il centrocampista dell'Inter, suo ex compagno e amico: "A Frattesi certo che ho detto una parolaccia, gli ho dato due palle gol e non mi ha fatto neanche un assist. La prossima volta non gliela passo", le parole dell'attaccante dell'Atalanta.