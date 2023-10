Dopo essere stato protagonista dell'evento 'I miei Palloni d'Oro', nel contesto del 'Festival dello Sport' organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge si è soffermato anche davanti ai microfoni di Sportmediaset per rilasciare una breve battuta sull'Inter e sul suo capitano: "Lautaro ha fatto 4 gol in un tempo (a Salerno, ndr), un record assoluto. E' un grande giocatore. Spero che i nerazzurri riescano a vincere lo scudetto, hanno una squadra buona ma non devono perdere quei punti preziosi come successo col Bologna. Devono correggere questa cosa, se no rischiano di pagarli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!