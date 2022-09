E' fallito ufficialmente ieri il lungo assalto a Milan Skriniar del Paris Saint-Germain, respinto con perdite dall'Inter di Steven Zhang. Una dura notizia da digerire per Christophe Galtier , tecnico dei francesi, come trapela dalle sue parole rilasciate oggi alla tv del club: "La cosa più importante è che questa sessione di mercato sia finita. Faremo con la rosa che ho a disposizione, che è di qualità".

Successivamente, l'ex Lille ha chiarito anche le sue intenzioni tattiche alla luce del mancato arrivo di un centrale: Visto che ne parliamo, non voglio cambiare il sistema, una delle qualità che deve possedere un allenatore è l’adattamento. È preferibile partire dall'organizzazione su cui stiamo lavorando da 2 mesi, ma forse dovremo adattarci perché mancherà un giocatore".

Nel caso, il club potrà risolvere il problema intervenendo sul mercato di riparazione: "Sapete, per un allenatore la finestra di gennaio è molto lontana, in questo senso ho totale fiducia in Luis Campos che gioca d'anticipo. Devo rimanere concentrato sulle tante partite".