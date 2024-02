Con l'avvio degli ottavi di finale, il portale specializzato in statistiche sportive Opta ha fornito le sue previsioni aggiornate in merito al passaggio dei turni fino alla finale e, più in generale, sulla vincitrice della Champions League 2023/24, sulla base di 10mila simulazioni. La grande favorita rimane il Manchester City, squadra campione in carica. La squadra di Pep Guardiola ha oltre il 50% di possibilità di arrivare in finale e il 32% di bissare il successo di Istanbul in quel di Wembley.

Alle spalle del City c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, poi ecco l'Inter di Simone Inzaghi: la formazione nerazzurra ha il 47,1% di approdare in semifinale, il 28,1% di tornare a giocarsi il titolo a Londra e l'11,6% di alzare la Coppa al cielo della capitale britannica a giugno. L'Inter è davanti a Bayern, Arsenal, PSG e Barcellona. In fondo alla classifica le altre due italiane, Lazio e Napoli, seguite solo dai danesi del Copenaghen.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!