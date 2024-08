Prima a San Siro non solo per i nuovi giocatori dell'Inter, ma anche per i nuovi proprietari dell'Inter. I rappresentanti del fondo Oaktree Alejandro Cano e Katherine Ralph sono infatti presenti a San Siro per questa sfida contro il Lecce, godendosi, prima dell'inizio del match, il riscaldamento da una posizione privilegiata, all'imbocco delle scale che portano al terreno di gioco. Con loro, presenti anche Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Luca Danovaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!