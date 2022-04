Attraverso la Goal Management, la sua agenzia di procura, André Onana ha chiarito al De Telegraaf le motivazioni del suo ritorno in Camerun. Smentendo categoricamente che la scelta sia stata del tecnico dell'Ajax Erik ten Hag che, secondo quanto riportato dai media olandesi dei giorni scorsi, avrebbe concesso al portiere una 'vacanza anticipata' prima della fine del contratto coi Lancieri e del conseguente approdo all'Inter: Onana, spiega l'agenzia, si è recato in Camerun con il permesso dell'Ajax per risolvere il problema legato ad un infortunio con una persona di sua fiducia e allo stesso tempo a causa della morte di un suo parente stretto.