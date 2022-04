Ancora argomento nuovo stadio quello sul quale è stato interpellato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha risposto alla precisa domanda relativa agli eventuali sviluppi legati al potenziale cambio di proprietà del Milan: "Quello che posso garantire è che dal nostro punto di vista non cambia nulla, non è la proprietà che cambia le cose" - come riporta Sportmediaset -. "Anzi se la nuova proprietà confermasse un investimento di lungo termine sarebbe anche meglio. Guardo con interesse e potrebbe essere una buona opportunià per il Milan".