Il Comune di Milano ha dato il via libera al dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro. Lo conferma Palazzo Marino in una nota ufficiale: "Con una delibera appena approvata, la Giunta prende atto dell’aggiornamento dello Studio di fattibilità presentato dalle società sportive A.C. Milan Spa e F.C. Internazionale Milano Spa, e dispone l’avvio del Dibattito Pubblico intorno alla stessa proposta, previsto nei prossimi giorni - si legge -. Il progetto è stato ritenuto completo anche dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato. Sarà il Coordinatore, individuato dall’Amministrazione nella persona di Andrea Pillon con il supporto della società Avventura Urbana Srl, a redigere il documento di progetto e di dibattito, che illustrerà le principali tappe del processo, il calendario degli incontri, le modalità di ascolto e partecipazione dei cittadini interessati".

“L’aggiornamento dei club recepisce le condizioni richieste dal Comune, in particolare sui tre punti fondamentali contenuti nella delibera di Giunta del novembre scorso:

adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di Governo del Territorio approvato con riferimento alla Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro, pari a 0,35 mq;