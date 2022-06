Come commenterebbe il calciomercato di oggi Antonio Matarrese?

"Lui è un romantico come me, il calcio ha sempre valori importanti anche se meno saldi. Ma lui rappresenta un modello che non c'è più, quello del mecenatismo, dei presidenti imprenditori e di famiglie che hanno scritto la storia dell'imprenditoria e del calcio. Gli accordi fatti sulla parola sono qualcosa di lontano e di difficile percorrenza".

