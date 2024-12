"Ristrutturare San Siro non è un obiettivo in questo momento, fare uno stadio nuovo per Inter e Milan sicuramente sì". Lo ha detto ieri Beppe Marotta, presidente nerazzurro, parlando con DAZN a margine del 'Gran Gala del Calcio AIC 2024'.

In seguito, il dirigente varesino ha spiegato come l'Inter deve provare ad alzare il livello dopo lo scudetto vinto nella passata stagione: "Con la cultura del lavoro, il senso di appartenenza e la grande motivazione in ogni componente della società".