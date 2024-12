Non si è ancora sopita la delusione per l'esclusione dai candidati al premio di FIFA The Best che per Lautaro Martinez arriva un'altra esclusione da un premio individuale per l'anno 2024: il capitano dell'Inter non figura nemmeno tra i possibili vincitori del FIFPRO World 11, i cui finalisti sono stati scelti dai calciatori professionisti tramite 28.322 voti provenienti da 70 paesi. Il portiere, i tre difensori, i tre centrocampisti e i tre attaccanti che hanno ricevuto più voti saranno selezionati per il World 11. Il posto finale nel World 11 sarà assegnato al giocatore di movimento rimanente con il secondo numero più alto di voti. La FIFPRO annuncerà i vincitori lunedì 9 dicembre 2024 a partire dalle 14:00.

Ecco l'elenco dei candidati:

Portieri

Ederson (Manchester City, Brasile)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina)

Manuel Neuer (Bayern Monaco, Germania)

Difensori

Dani Carvajal (Real Madrid, Spagna)

Ruben Dias (Manchester City, Portogallo)

Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, Paesi Bassi)

Antonio Rudiger (Real Madrid, Germania)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Kyle Walker (Manchester City, Inghilterra)

Centrocampisti

Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Toni Kroos (Real Madrid, Germania)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Jamal Musiala (Bayern Monaco, Germania)

Rodri (Manchester City, Spagna)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Attaccanti

Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)

Harry Kane (Bayern Monaco, Inghilterra)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea, Inghilterra)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portogallo)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)

Lamine Yamal (Barcellona, ​​Spagna)

