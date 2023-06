Con il consueto sorriso, Javier Zanetti prova a stemperare la tensione per l'imminente finale di Champions League parlando coi tifosi interisti: "Ansia per la finale? Fortunatamente manca solo qualche giorno. Fosse per me, si potrebbe giocare già oggi…", dichiara il vice presidente nerazzurro nell'incontro coi fan accorsi numerosi per scattare un selfie insieme a lui presso il negozio di articoli sportivi 'The Pitch' a due passi dal Duomo di Milano. "Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi. Una finale di Champions non capita spesso, devono godersela fino in fondo", ha poi aggiunto Pupi.

Zanetti, spiega la Gazzetta dello Sport, era ospite di 'The Pitch' per presentare la sua collaborazione con Pantofola d’Oro, brand italiano di calzature sportive, che ha realizzato due varianti di scarpe da calcio dedicate proprio a Zanetti: una a tinte nerazzurre, l’altra Albiceleste come l’Argentina.

