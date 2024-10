"I due cambi obbligati dopo 25'? E' stata una gara difficile e combattuta, il primo tempo è stato bloccato perché le due squadre sentivano l'importanza della partita. Abbiamo vinto su un campo difficile, hanno fatto molto bene i subentrati: penso a De Vrij e Frattesi, che sono entrati in campo con poco riscaldamento e hanno fatto una gara gigantesca". Lo ha detto Simone Inzaghi, parlando a Inter TV a margine della vittoria preziosissima dei nerazzurri sul campo della Roma.

Barella e Mkhitaryan hanno fatto gli straordinari.

"Sì, tutti hanno fatto una grande gara, se no a Roma non si vince".

La classifica sorride, bella risposta dopo le vittorie di Napoli, Milan e Juve.

"Assolutamente, ma guardiamo a noi e non agli altrii. E' la quarta vittoria di fila, vogliamo continuare così".

Come stanno gli infortunati?

"Speriamo che gli infortuni (di Calhanoglu e Acerbi, ndr) non siano problemi importanti e non penso lo siano. Poi abbiamo Zielinski e Asllani a casa, Buchanan che tornerà. Dobbiamo cercare di recuperarli tutti perché avrò bisogno di tutti".

