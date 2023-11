Anche per Juve-Inter di questa sera, la poltroncina dedicata al presidente dell'Inter, Steven Zhang, anche per questo grande appuntamento lontano dalla sua Inter, come da quattro mesi a questa parte. "Questo non vuol dire che abbia abdicato, - precisa Tuttosport che poi sottolinea - anzi: tutti gli ultimi segnali arrivati da Nanchino indicano come Suning voglia tenersi il club". Segnale importante in tal senso il rinnovo di contratto di Ausilio, Marotta e Baccin. Un segno di continuità, "come pure la scelta di inserire nel Consiglio di amministrazione un uomo legato a Suning (Melody Yichang Xu, senior investment manager dell’azienda) e il niet al consorzio di famiglie arabe portato all’attenzione di Raine Group". A questo grosso segnale va aggiunto la 'missione sottoposta' a Goldman Sachs, ovvero quella di trovare interlocutori che possano rifinanziare il prestito concesso da Oaktree nel maggio 2021 e che avrà scadenza nei prossimi mesi.

Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare... di soldi: 500 milioni per l'esattezza. E quella richiesta alla banca newyorkese è una missione piuttosto complicata "vista la congiuntura estremamente negativa legata ai tassi di interesse e (soprattutto) a una novità emersa circa i tempi legati all’operazione: l’accordo va trovato entro fine gennaio, perché i tempi tecnici legati a perfezionarlo sono di 2-3 mesi". Nel frattempo, al di là di Oaktreee, Goldman Sachs ha avviato i contatti con altri gruppi finanziari che hanno già grande esperienza in maxi-finanziamenti a società calcistiche, Sixth Street e Ares Management.

Il primo noto per aver "acquisito dal Barcellona il 25% dei diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni per un totale di 519 milioni". Il secondo per aver consentito al Chelsea di riqualificare Stamford Bridge grazie ai 460 milioni sottoscritti Ares Management. Cifre che a Zhang oggi potrebbero giovare per saldare il debito con Oaktree e avere le basi per ripartire. TS parla di missione impossibile ma che può funzionare, spiegandone i motivi: "il primo al fatto che l’Inter parteciperà al nuovo Mondiale per club e - se non accadranno sconquassi - alla prossima Champions riveduta e corretta per garantire ancora più introiti ai club. L’Inter inoltre può ancora giocarsi la carta del progetto stadio e infine, nell’accordo con la controparte, può inserire un piano per il passaggio di consegne, cosa che non interessa a Oaktree".

