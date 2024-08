Ottimi test per Lautaro Martinez ad Appiano Gentile dopo il rientro dalle vacanze. L'attaccante, si legge su Tuttosport, non ha mai smesso di allenarsi in vacanza. Non potrà, visti i tempi ristretti, fare una vera e propria preparazione. Farà un'integrazione rispetto ai compagni di squadra.

Un lavoro, si spiega sul quotidiano, di taglio e cucito, fattiible grazie ai dati che lo staff ha già a disposizione sul giocatore, già da anni al lavoro con Inzaghi e i suoi collaboratori. Già a Londra contro il Chelsea, l'11 agosto, potrebbe giocare mezz'ora come prova generale verso Genoa-Inter. Prima dell'inizio della Serie A verrà anche annunciato il rinnovo del contratto, già firmato, fino al 2029.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!