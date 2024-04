Anche Tuttosport conferma lo sprint dell'Inter per l'organizzazione della tournée estiva in Cina. Per i nerazzurri ci saranno una o due amichevoli nella terra di Suning, anche se al momento non esistono ancora certezze sulle date esatte (il periodo sarà comunque fine luglio) né sulla meta, "con la situazione ancora in via di definizione".

Al momento la scelta sembra essere ricaduta su Chengdu, ma non è da escludere la possibilità che venga aggiunta un'altra città per un secondo test.

