Il Bayern Monaco al momento non libera Benjamin Pavard perché non ha ancora trovato un sostituto e l'Inter si muove sulle eventuali alternative per non farsi trovare impreparata. Secondo Sport Mediaset ieri c'è stato un contatto con l'Atalanta per Giorgio Scalvini: il club nerazzurro avrebbe offerto 30 milioni di euro più 3 di bonus, ma al momento c'è il no della Dea che spara alto. La richiesta dei bergamaschi sarebbe di 50 milioni.

